Dalla musica acustica al dj set, il concerto dei Sinapsi all'Officina Di Dio

Una serata di sana musica italiana e non solo, con un duo che porta avanti l’idea di una musica che guarda a tutti. Sabato di musica il 2 marzo alle 21,30 con ì“OfficinAcustica + djset”, la rassegna del sabato sera dell’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Protagonisti della serata saranno i Sinapsi. Alessandra Puleo alla voce e Gabriele Gebbia alla chitarra acustica allieteranno la serata con un repertorio variegato prevalentemente italiano ma non solo. Seguirà djset.