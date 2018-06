Simona Trentacoste trio in concerto da Sicilò, musica sulle terrazze della Rinascente

Una delle più grandi voci Jazz palermitane in concerto da Sicilò-Terrazze de La Rinascente. Nuovo appuntamento in Terrazza per il concerto di "Simona Trentacoste". Venerdì 1 giugno dalle 20.30 sulle Terrazze al quinto piano de la Rinascente la buona musica dal vivo sarà protagonista ancora una volta.

Una vita dedicata alla musica, tra i tanti successi ricordiamo la partecipazione ad Amici nel 2004, la vittoria a "Rock 10 e lode" e il primo posto in graduatoria per la classe di canto jazz al conservatorio di Palermo“, Simona Trentacoste proporrà un repertorio "Soul-Jazz" o come lei stessa ama dire "Suol-Jazz" per ricondurre il tutto ad un livello più terra terra. Simona Trentacoste Trio: Simona Trentacoste, voce; Ciccio Leo, tastiere; Luca Trentacoste, batteria. “Sicilò Food&View 360” è un luogo che arriva diritto al cuore, che gode di un magnifico panorama e propone una cucina tradizionale caratterizzata da sapori e preparazioni semplici. In una posizione privilegiata, da cui si può godere la vista di San Domenico, una delle chiese barocche più belle del capoluogo siciliano, un calendario di appuntamenti ad ingresso gratuito per trascorrere in un luogo magico serate indimenticabili.