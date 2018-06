Jazz e pop in un unico concerto, Simona Molinari sul palco del Teatro di Verdura

A grande richiesta ritorna l’artista partenopea Simona Molinari con una nuova produzione. Sarà accompagnata in questa occasione da diversi musicisti e cantanti, dai Friends con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina.

La Molinari, cantante di grande versatilità, applaudita tanto dalle platee dei jazzofili quanto da quelle di Sanremo, e dotata di uno stile ricco di brio, freschezza e humour che le sue notevoli noti canore sanno assecondare a meraviglia, è interprete di luminosa e frizzante vocalità tanto nel jazz quanto nel pop. Concerto giorno 7 luglio alle ore 21.30 al Teatro di Vedura: Simona Molinari & Friends accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina.

La collaborazione tra la cantante partenopea e la big band siciliana non è nuova: nell'estate del 2013 sono stati applauditi calorosamente dal numeroso pubblico presente al Teatro di Verdura. A differenza delle altre tappe, la Molinari ha scelto di ripetere l'esperienza con l'orchestra jazz siciliana. “Sono onorata che il Brass e un direttore prestigioso come Domenico Riina mi abbiano nuovamente voluta a Palermo, città che adoro - dice la Molinari - la OJS ha un suono che non è facile sentire in giro, simile a quello delle grandi big band americane di una volta. La potenza e il drive di questa magnifica formazione esalterà al meglio le canzoni”. “In effetti la mia cifra stilistica è il confine – continua la cantante napoletana - nei miei dischi suonano spesso grandi jazzisti e mi piace duettare con artisti diversi, come ad esempio Gilberto Gil, Vinicio Capossela, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni e Peter Cincotti. Amo considerarmi una traghettatrice: cerco di far conoscere i classici del jazz a chi ancora li ignora e provo a sedurre i jazzofili con la freschezza e leggerezza del pop”.