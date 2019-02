Modigliani Experience, a Palazzo Bonocore le musiche rinascimentali di Silvio Campione

Riprendono le iniziative collaterali, promosse da Officina Ballarò e curate da Polifonie d’arte, nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo. Domenica 10 febbraio, alle ore 11, in programma le musiche rinascimentali per liuto e flauto traverso eseguite da Silvio Campione. Il programma prevede brani rinascimentali per liuto: Divenire, Des Fleurs, Tomar, The Mists of Avalon, The Tale of Avallone, La Rotta; Il Chiavistello, Jester, Ancona in, Chansonier de Lucy, L'Incantesimo, The Dista Sailor, In the Court, Morrison Gig, Spirit of The Bards; per flauto traverso: La Fontaine Solitarie; Zebbidee di Clark Kimberling. (Al concerto si assiste acquistando il biglietto d’ingresso).

“Polifonie d’Arte” è un’associazione culturale con sede centrale in Abruzzo e sedi in Puglia, Sicilia e Marche, con una fitta rete di intese e collaborazioni. Organizza laboratori, master, mostre, concerti, presentazioni editoriali ed eventi culturali. E’ una realtà del tutto nuova che nel 2018 ha svolto un notevole programma a Palazzo De Gregorio, alla Casa Museo di Palazzo Mirto, alla Real Fonderia alla Cala, alla chiesa di S. Giuseppe dei Teatini, al Bistrò del Teatro Massimo e al Magneti Cowork di Palermo. La fitta attività degli eventi ha donato Arte e Bellezza a tutti i fruitori che hanno goduto della visione di ordine e armonia artistica ma anche di forme diverse di Bellezza esplicita. Ad avere dato vita a “Polifonie d’arte” sono Gino Pantaleone e Maria Alessia Misiti, rispettivamente direttore artistico e fiduciaria territoriale di Palermo.

Mostra fino al 31 marzo 2019 - Orari: dal lunedì (lunedì mattina chiusura pomeridiana con apertura ore 14) al giovedì e la domenica 10 - 20.30; Venerdì e sabato 10 - 22.30 (ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura). Produzione: Navigare Srl - info: 345/2750787 (info@navigaresrl.com). Biglietti – Intero: € 12; Ridotto: € 10 per over 65 anni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale docente ed educativo Ministero Pubblica Istruzione; € 8: universitari, ragazzi fino a 18 anni e convenzioni; € 5: visita scuole. Gratuità: bambini fino a 8 anni, disabili con accompagnatori. La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura. Biglietteria/Info: Palazzo Bonocore - 342/1468635 – 345/2750787.