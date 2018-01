Silvia Mezzanotte per il gala degli artisti di Mondello, la voce dei Matia Bazar in concerto

Sarà Silvia Mezzanotte, voce storica dei Matia Bazar e vincitrice della scorsa, edizione di Tale e quale, l’ospite d’onore del Gala degli Artisti di Mondello.

Accompagnata dalla Eki Experience Band l’artista porterà in scena le grandi donne della musica italiana e internazionale, da Mina a Mia Martini, da Gloria Gaynor a Noa: "Canto le mie Regine - dice Silvia Mezzanotte - le grandi voci che da bambina tanto mi hanno aiutata a trasformare il mio sogno di diventare una artista in una splendida realtà". Protagonisti sul palco insieme a lei, il cabarettista Roberto Lipari (vincitore della prima edizione di “Eccezionale Veramente” e nel cast di “Colorado 2018”) l’imitatore Alessandro Gandolfo, e lo speaker radiofonico Vincenzo Canzone.

"Ormai mi considero siciliana di adozione - continua la Mezzanotte - e sono felice di poter cantare nella Piazza di Mondello, un luogo che considero magico. Ovviamente non mancherà il mio omaggio ai Matia Bazar con canzoni come ‘Brivido caldo’ o ‘Messaggio d’amore’ (vincitrice del Festival di Sanremo 2002), oltre a brani storici come ‘Vacanze romane’ o ‘Ti sento’. Sarà il mio modo per ricordare con gratitudine e affetto il bellissimo viaggio condiviso per oltre dieci anni con la band” conclude la cantante. L’evento è ad entrata gratuita e andrà in onda in diretta su “Radio Action”.