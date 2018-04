I Siestango quartet in concerto, "One day of love" al San Mattia ai Crociferi

“One Day of love”, il concerto dei “Siestango Quartet” si terrà sabato 7 aprile alle ore 21 presso l’Auditorium San Mattia ai Crociferi (via Torremuzza, 28 Palermo).

Anche l’Accademia musicale Palermo Classica fa squadra insieme al Club Rotary di Palermo “Teatro del Sole” a sostegno della raccolta fondi per la costituzione della prima scuola di Basket in carrozzina in Sicilia. S. Vasheruk al piano, E. Zbyszynska al violino, J. Pastuhov alla fisarmonica e K. Krautwing al contrabasso, che arriveranno da Amsterdam a titolo gratuito, si esibiranno nelle musiche di Leonid Dasyatnikov, Jerzy Petersbursky, Richard Galliano, Frederic Devreese, Jacob Gade, Jerome Lèsar, Astor Piazzolla.

Sulla musica danzeranno i maestri di tango Silvina Larrea e Pablo Pouchot della scuola “Civitas Tango”. Una serata di musica e solidarietà. Il ricavato dell’incasso infatti, sarà devoluto alla Raccolta Fondi “Facciamo Squadra insieme”. “E’ importante che la musica e l’arte in genere siano a servizio della comunità e sposino cause umanitarie come questa - ha dichiarato Girolamo Salerno direttore artistico dell’Accademia musicale Palermo Classica – alle iniziative sociali dobbiamo partecipare e contribuire tutti”.