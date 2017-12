Torna il jazz dei Sicilian Travellers, musica dal vivo sul palco della Fabbrica 102

Mercoledì 27 dicembre alla Fabbrica 102, a partire dalle 22.30, torna la musica dal vivo con i Sicilian Travellers.

Il trio di "siciliani in viaggio" - Andrea Calì al piano, Davide Inguaggiato al basso e Manfredi Crocivera alle percussioni - prende spunto dalla tradizione jazzistica del piano trio più convenzionale di Bill Evans, passando per Cedar Walton,Jarrett e Chick Corea. Il loro repertorio inserisce generi originals e standards in un percorso omogeneo che mostra le molteplici possibilità del jazz.