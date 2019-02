Giuseppe Urso trio in concerto con Shape, la musica è di casa sul palco del Blue Brass

Una nuova verve ritrovata che coniuga sonorità a tinte forti insieme alla raffinatezza che predomina, questo è il tema prinicipe del concerto “Shape” che andrà in scena sul palco del Blue Brass, previsto all’interno della rassegna Brass at Spasimo venerdì 22 febbraio alle ore 21.35.

La performance musicale vedrà protagonisti il Maestro Giuseppe Urso alla batteria accompagnato da Valerio Rizzo al piano e Stefano India basso elettrico. Il trio ha all’attivo il disco Shapes per la Da Vinci Publishing di Osaka che ha ricevuto ampi consensi da parte della stampa specializzata italiana e internazionale. Nuove composizioni originali e rielaborazioni per una ricerca continua senza mai perdere la comunicazione con il pubblico e privilegiando l’aspetto dell’interplay e della eterogeneità delle atmosfere proposte. Lo stesso Urso interviene sull’esibizione dichiarando che “Il Trio ha all'attivo già diversi concerti importanti realizzati, c'è un attenzione generale alle varie forme del jazz varie culture musicali, ma il carattere fortemente dinamico, partendo dai principi della tradizione che guarda tuttavia molto avanti in termini di sonorità, la ricerca degli spazi e dell'arte del fare respirare la musica.

Ecco alcuni dei temi che il mio spirito sente di dover comunicare con questo mio ultimo lavoro, che condivido con generosità con due giovani talenti per un risultato che trovo molto vicino alla mia dimensione musicale attuale. Il sogno di una libertà ritrovata attraverso i propri desideri trasposti in musica senza ostentare, con la naturalezza necessaria. La ricerca della sonorità, silenzi e melodie ispirate, filtrate dalla sensibilità contemporanea.” Come suggerisce il titolo del disco, “Shape” è un caleidoscopio di emozioni e suggestioni che assume varie forme, dando sempre risalto alla ricerca armonica ed alle ispirate melodie, alcune originali, altre proposte con arrangiamenti inediti di materiali sonori provenienti dal passato o dal repertorio pop/rock contemporaneo, con connotati stilistici che richiamano comunque alla tradizione nelle sonorità. Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita.