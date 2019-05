Sergio Beercock in un live dal sound polistrumentale, il concerto al Palab

Continuano i live musicali da non perdere al Palab! Venerdì 17 Maggio è il turno di Sergio Beercock. Sergio Beercock, nato nel 1990 in Regno Unito a Kingston Upon Hull, da padre inglese e madre siciliana, dal 2011 è attore e scrittore teatrale, cantante e polistrumentista. Dopo l'incontro con l'etichetta palermitana 800A Records nel 2015, pubblica il suo disco d'esordio “Wollow” (2017 – 800A Records/Audioglobe/Believe Digital) prodotto da Fabio Rizzo (Alessio Bondì, Dimartino, Fabrizio Cammarata, Pan Del Diavolo, Eugenio In Via Di Gioia). Il suo #wollowtour viene ospitato in tutte le maggiori città italiane e inglesi, da Roma a Londra passando per Bologna, Torino, Oxford, Liverpool. l tour, alternandosi alle regie teatrali, continua per due anni passando per alcuni dei maggiori festivals di musica internazionale e italiana (Ypsigrock, Indiegeno, Reset, Ecosuoni), due sessioni di Sofar Sounds, Radio3 Rai (L’Idealista, Fahrenheit) e la recente collaborazione con il violoncellista Giovanni Sollima per il riarrangiamento dal vivo con i 100 Cellos di due brani: “Reason” (tratto da “Wollow”) e “Black is the color” (tratto dalla versione di Nina Simone). Come attore e regista, dirige insieme a Noa Di Venti la compagnia Bottega di Mastro Porpora, i suoi spettacoli e le sue colonne sonore hanno debuttato al Santarcangelo Festival e a Primavera dei Teatri, per giungere alla finale del 30° Premio Scenario a luglio 2017.