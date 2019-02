"Un concerto per innamorati cronici", la musica di Serena Ganci sbarca al Tatum Art

Il messaggio è semplice: “Un concerto per innamorati cronici. Antiromantici astenersi”. Così Serena Ganci descrive il concerto che porterà il 9 febbraio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. La Ganci sarà sul palco con Valerio Rzzo al piano e Gabrio Bevilacqua al contrabbasso. «Canterò le mie canzoni - dice - quelle scritte negli ultimi anni quelle di un disco che ancora non esiste che forse farò. Si tratta di una scrittura molto molto intima come aprire la porta della mia casa per farvi sbirciare dentro».