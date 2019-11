Giovedì a tutto rock da Officina Di Dio con il concerto live dei Seattle Post Code

Un luminoso giovedì a tutto rock. Per esaltare il genere musicale per eccellenza. Il più sconvolgente e il più trasgressivo. Continuano i grandi concerti-omaggio anche il 28 novembre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo. Alle 22 saliranno sul palco i Seattle post code, ovvero la band che ha incentrato tutta la sua scaletta sul grunge. In scaletta: Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, Temple of the dog, Chris Cornell, e dei gruppi formati dagli stessi grandi artisti, come Foo Fighters e Audioslave.