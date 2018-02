Seamus Blake e Roberto Gatto al Tatum Art, sul palco tutta l'emozione del jazz

Talento, spettacolarità e tanto swing. Questi i tratti distintivi del quartetto di Seamus Blake e Roberto Gatto, il primo, tra i massimi esponenti mondiali del sax tenore e protagonista dell'importante scena musicale newyorkese degli anni Novanta, il secondo, da considerare il più importante batterista italiano di jazz contemporaneo saranno il 14 febbraio alle 19,30 e alle 21,30, protagonisti del secondo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Il quartetto è completato dai formidabili Roberto Tarenzi al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19.30, 15 euro per lo show delle 21.30.

Jazz Vanguard tornerà il 27 febbraio, quando sarà il turno del NY Gipsy all stars, il 6 marzo il Ferenc Nemeth trio, l’11 marzo c’è l’Iverson Sanders Rossy jazz trio. Il 3 aprile c’è l’Eddie Gomez trio, il 9 aprile Danilo Rea trio feat. Ares Tavolazzi & David King, il 12 aprile Nillson Matta & Chico Pineiro Brazilian mood, il 26 Aprile Jorge Rossy vibes trio feat. AL Foster e il 15 maggio Aaron Goldberg Trio. L’ingresso ai concerti al Tatum Art per la rassegna “Jazz Vanguard” costa 10 euro il turno delle 19,30 (15 euro per l’Eddie Gomez Trio e il Danilo Rea trio), 15 euro il turno delle 21,30 (20 euro per l’Eddie Gomez Trio e il Danilo Rea trio).