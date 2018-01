Sarah McKenzie, dall'Australia a Palermo, il concerto live al Teatro Golden

Sabato 22 gennaio, dalle ore 21, l’artista australiana Sarah McKenzie presenterà il suo ultimo disco “Paris in The Rain”, prodotto da Brian Bacchus (Nora Jones, Lizz Wright e Gregory Porter), al Nomos Jazz, presso il Cinema Teatro Golden di Palermo.

Dopo aver incantato i fan del jazz con il suo disco di debutto del 2015 per la Impulse! Records, We Could Be Lovers, Sarah McKenzie torna con un nuovo album, “Paris in the Rain”, prodotto da Brian Bacchus (Norah Jones, Lizz Wright, Gregory Porter). Nell’album l’artista australiana racconta il viaggio che dalla sua terra natale l’ha portata in America ( dove attualmente risiede) ed in Europa, con l’eleganza ed il glamour che da sempre la contraddistingue.

Vincitrice nel 2012 di un Aria Awards ( Grammy australiano) nella categoria “Best Jazz Album”, Sarah McKenzie continua a sorprendere la critica mondiale e i direttori artistici dei maggiori festival internazionali nonostante la sua giovane età; tanti infatti i palchi importanti che l’hanno ospitata tra i quali il Monterey Jazz Festival, il Minton's di New York, Umbria Jazz Festival, The Boston Arts Festival, Stonnington Jazz Festival, Wangaratta Jazz Festival. Nel 2014 ha avuto l’onore di essere invitata a presentare le sue composizioni con la Boston Pops Orchestra alla Symphony Hall di Boston.

È stata in tournée con Michael Bublé, Chris Botti, John Patitucci e Enrico Rava. Nel 2013 è stata premiata dall’Umbria Jazz Festival con una borsa di studio per frequentare il prestigioso Berklee College of Music. Dopo aver conseguito il Diploma in Jazz Performance è stata scoperta dal direttore di Universal Publishing France, Jean‐Philippe Allard, che l’ha invitata ad incidere su 'Impulse!' la famosa etichetta di Universal.