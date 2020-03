Serata di musica tra rock e jazz, Salvo Correri trio in concerto al Miles Davis

Una serata di musica che unisce rock e jazz. Il Salvo Correri trio suona il 12 marzo alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco la neo formazione del chitarrista Salvo Correri, session man affermato del panorama italiano (Ornella Vanoni. Fabio Concato, Francesco Baccini, Sagi Rei) che con la talentuosa giovane ritmica formata da Salvo Volpe al basso elettrico e Antonino Anastasi alla batteria, ritmica che orbita nell'ambiente jazz palermitano ripropone brani storici che hanno caratterizzato il periodo jazz fusion e jazz rock degli anni Settanta e Ottanta. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.