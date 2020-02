Salvo Correri trio al Country: ecco il concerto "One, two, three recital songs"

Progetto nato dall'unione di tre musicisti provenienti da esperienze musicali diverse nel quale confluiscono caratterizzandolo con un sound raffinato ed esclusivo. Salvo Correri, chitarrista di alcuni artisti del panorama italiano come: Ornella vanno, Francesco Baccini, Fabio Concato e Sagi Rei. Daniela D'Amico, percussionista di Vincenzo Palermo della scuola di samba Fla Brasil. Marcello Cinà, sassofonista jazz che vanta collaborazioni nel panorama contemporaneo europeo come Barre Phillip, Tim Hodkinson's, Ned Rotemberg ed italiani come Salvatore Bonafede e Lelio Giannetto. Il repertorio sarà una reinterpretazione in chiave acustica di brani appartenenti alla musica d'autore, legati dal filo conduttore stilistico a loro attinente. Ore 20,30: cena al Buffet, Ore 21,30: Concerto. Posto Unico non numerato. 15 euro Solo Concerto, 23 euro Cena al Buffet+Concerto