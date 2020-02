Subway live per l'Extra Series del Brass, Ruggiero Mascellino al Santa Cecilia

“Subway” è il nuovo progetto discografico del musicista palermitano Ruggiero Mascellino che raggiunge così la sua 34esima pubblicazione e che, dopo il successo della presentazione ufficiale alla Feltrinelli di Palermo, svoltasi lo scorso maggio, torna a riproporlo al suo pubblico stavolta in una veste diversa. L’appuntamento è al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo (piazza Teatro Santa Cecilia) giovedì 20 febbraio, alle ore 21:30, per uno speciale concerto live che vedrà protagonista sul palco lo stesso Mascellino con una formazione musicale ad hoc, e con la partecipazione straordinaria della Nica Banda. Il concerto, inoltre, è inserito nella rassegna "Extra Series" della Fondazione The Brass Group.

Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, per “Subway live”, suoneranno il Maestro Ruggiero Mascellino al pianoforte e alla fisarmonica, Gaspare Palazzolo al sax, Marco Spinella al basso elettrico, Gabriele Palumbo alla batteria, Daniele Collura alla fisarmonica e tastiere; special guest Vincenzo Mancuso alla chitarra elettrica. Ed ancora, per la Nica Banda, Giovanni Apprendi alle percussioni, Nicolò Renna alla chitarra classica, e Massimo Patti al contrabbasso; Vincenzo Puccio eseguirà alcune performance alle tastiere. Come da sempre è sua abitudine, il Maestro Mascellino, per i suoi concerti, inserisce nelle formazioni musicali alcuni dei suoi allievi del Conservatorio, e per la serata del 20 febbraio, oltre il già citato Daniele Collura, suonerà anche Duilio Virzì alle percussioni. Introdurrà la serata, com’è consuetudine nei concerti di Ruggiero Mascellino, il giornalista Rai Mario Azzolini.

Il concerto avrà ad oggetto l’esecuzione di tutti i brani di “Subway”, eccetto “Brucia la terra", cantato da Alessandra Salerno, il cui videoclip aveva anticipato l’uscita stessa del cd riconducendoci al teatro Massimo, e quindi al film “Il Padrino III”, e col quale Mascellino ha reso omaggio alla musica cinematografica di Nino Rota. Durante la serata i musicisti proporranno inoltre brani “storici” attraverso i quali, lo stesso Ruggiero Mascellino ed i componenti della Nica Banda, ricorderanno alcuni dei momenti più belli che fino a qualche anno fa hanno vissuto insieme su vari palchi in giro per i loro tour.

“Subway live” non sarà solo un’occasione di ritorno al passato con l’omaggio alla Nica Banda, ma vuole anche essere un modo per dire “grazie” al Maestro Ignazio Garsia, presidente della Fondazione The Brass Group. «Questo concerto ho scelto di farlo al Brass perchè da resident è un pò come la mia casa - commenta Ruggiero Mascellino - e nello stesso tempo voglio che sia anche un regalo per il Maestro Garsia, che è stata, ed è, una figura molto importante nella mia vita».

Subway è una produzione Da Vinci Publishing che ha curato anche il design e la direzione artistica, distribuito da EgeaMusic, registrazione e mixaggio: Vincenzo Puccio, Music Box – Palermo (settembre - novembre 2018), edizioni musicali: Kelidon Edizioni S.A.S. Musiche e arrangiamenti di Ruggiero Mascellino.