Dall'arpa alla voce, il concerto live di Romina Copernico da Han Shi Ryu

Un concerto con l’arpa e la voce, ma anche l’occasione per scoprire la propria anima. Romina Copernico suona sabato 30 novembre alle 16,30 all'associazione Han Shi Ryu in via Liguria 2 a Palermo.

Romina Copernico, con la sua voce e l'incantevole musica della sua Arpa condurrà verso luoghi magici e nascosti dell’essere. L’obiettivo è fare Percepire sensazioni di leggerezza e di riscoperta dell’io in una nuova veste. La potente armonia dell’arpa e la profondità della voce della Copernico porteranno ovunque si desideri, con la connessione del "cuore" attraverso la musica. "Lavoreremo in gruppo su noi stessi - spiega l’artista - con i suoni e le armonie ancestrali. Se ti va diffondi l'evento, più energie siamo, meglio lavoriamo".