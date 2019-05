"In a romantic mood", il concerto del trio Arianna Art Ensemble a Palazzo Mirto

L'Associazione MusicaMente, ospite presso la Sala del Baldacchino del Museo Regionale Palazzo Mirto, uno dei palazzi principeschi più affascinanti della città, il prossimo 14 giugno alle ore 17.30, concluderà la sua VIII Stagione Concertistica, con un concerto dal titolo “In a romantic mood” che vede protagonista il trio dell’Arianna Art Ensemble.

Il progetto fa parte di un percorso che, iniziato lo scorso anno, si sta sviluppando nel corso di più stagioni concertistiche e prevede l’esecuzione di brani del repertorio classico e romantico eseguiti su strumenti originali, con la prassi esecutiva storicamente informata. Ad esibirsi il violinista Francesco Colletti, il violoncellista Andrea Rigano e la pianista Cinzia Guarino. I tre musicisti componenti dell’Arianna Art Ensemble, fondato nel 2007, hanno all’attivo un ‘intensa attività concertistica nelle più importanti sale concertistiche europee ed hanno inciso per le maggiori case discografiche (Decca, Sony, Virgin Classics, ed Harmonia Mundi ecc.).

Il programma prevede l’esecuzione del Trio in do minore op 3 n. 1 di Beethoven, dal carattere intenso e drammatico, del trio op 17 in sol minore di Clara Schumann, composto nel 1846 e considerata l’opera più significativa della pianista e compositrice tedesca, e dei Fantasiestücke op 88 di Robert Schumann , composti a Lipsia nel 1842. Per l’ingresso al concerto è obbligatoria la prenotazione.