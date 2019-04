Rock en rose da Officina Di Dio, il concerto alla riscoperta dei grandi classici

Un viaggio alla riscoperta dei classici del rock italiano e internazionale. Questo il contenuto musicale dei Rock en Rose, capitanato da Marina Vox, nel nuovo appuntamento di “Officina rock & beer fest”, il 4 maggio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo.

In scaletta Queen, Metallica, U2, Lenny Krevitz, Scorpions, ma anche Blondie, Anouk, Shania Twain ed Amy Whinehouse. L’ingresso al locale è gratuito. Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 334 694 7185. Per essere aggiornati sugli eventi del locale si può cliccare sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/OfficinaDiDioPalermo/?fref=ts.