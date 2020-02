Roberta Sava duo in concerto, domenica da Spina tra un drink e buona musica

Domeniche con protagoniste donne che cantano e suonano, per concludere la settimana con in mano un drink e ascoltando buona musica. Continua anche il 23 febbraio alle 21,30 da Spina a Palermo in piazzetta della Messinese 6 il ciclo di concerti “Canzoni alla Spina”.

La serata comincia alle 19 con l’aperitivo servito al tavolo a base di salumi, formaggi, pizza, mandorle, olive e non solo. Seguirà il concerto del Roberta Sava duo, ovvero Roberta Sava alla voce. Il progetto ripercorre la strada dei più grandi jazzisti del mondo che hanno segnato l'evoluzione del jazz, da Duke Ellington a Cole Porter, da Horace Silver a Miles Davis. L’idea è quella di reinterpretare i più famosi standard jazz in chiave moderna. Inoltre, verranno presentati dei brani inediti che si inspirano facilmente al jazz, soul, al funk o al gospel, dando vita ad un interessante incastro musicale molto interessante.