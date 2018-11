Roberta De Gaetano in concerto, un live per l'anteprima dell'album d'esordio alla Fabbrica 102

Roberta De Gaetano, cantante e musicista siciliana, ha appena pubblicato il suo primo singolo, "Non è vero", ed è già in tour per dare un’anticipazione del suo primo album, in uscita a gennaio 2019.

Sul palco insieme a Roberta, sabato 24 novembre alla Fabbrica 102, a partire dalle 23, ci saranno i ‘suoi’ musicisti tra cui Toti Poeta (cantautore e produttore) che farà da ‘guest’. Cantante e musicista, la ventinovenne siciliana Roberta De Gaetano, inizia a suonare nel 2014. Si diploma al C.E.T. Centro Europeo del Tuscolano (la scuola di Mogol) prima come interprete e successivamente come autrice di testi. Lo scorso anno entra nella rosa dei finalisti del concorso Areasanremo, mentre nel 2018 è stata tra i finalisti del Premio Bindi. A fine ottobre si esibisce tra i finalisti del prestigioso Premio Bianca D’Aponte.