Riki, da Amici a Palermo in concerto, l'idolo dei teenager sul palco del Castello a Mare

Riki fa il “bis” in Sicilia: Puntoeacapo e Terzo Millennio annunciano l’atteso concerto al Complesso Monumentale Castello a Mare di mercoledì 18 luglio alle 21.30, inserito nel Festival Porto D’arte giunto quest’anno alla 10 edizione (organizzato da Terzo Millennio in collaborazione con l’Autorità Portuale di Palermo e della Soprintendenza ai beni culturali di Palermo).

Amatissimo dai teenager, Riki è il nuovo fenomeno del pop italiano: il venticinquenne milanese dopo il successo al talent Amici non si è più fermato, collezionando una mole consistente di notorietà e record. Un boato di 12 mila persone lo ha accolto per l’ultima tappa del tour invernale al Forum di Assago, ad oggi è riuscito nell’impresa di vendere più di 80.000 biglietti del suo tour invernale, andato completamente sold out. Riki è l’artista italiano che al suo esordio ha venduto più biglietti in minor tempo. A meno di un anno dal suo esordio, RIKI, ha al suo attivo 5 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 1 per il cd “Mania. L’indomani (19 luglio) Riki si esibirà al Teatro antico di Taormina, per la rassegna TAOmusica 2018, organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Riccardo Marcuzzo, classe 1992 è nato a Milano. Da sempre innamorato delle arti rappresentative, studia recitazione, poi canto (vincendo diversi concorsi tra cui il Compasso D'Oro) e si dedica al design, studiando allo IED di Milano. Cantautore rivelazione dell’edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi, si aggiudica la vittoria della categoria cantanti. Il 19 maggio debutta con l’Ep d’esordio “Perdo le parole” ottenendo il triplo disco di platino e posizionandosi al #1 posto in classifica FIMI/GfK per 11 settimane consecutive, unico cantante ad aver ottenuto questo risultato nel 2017. A questi importanti traguardi si aggiungono: il disco di platino per il brano “Perdo le parole” e Disco d’Oro “Polaroid”; il #1 posto in classifica FIMI/GFK per otto settimane consecutive; i video delle sue hit su YouTube - dal lyrics video di “Perdo le parole” al più recente “Aspetterò lo Stesso” - contano oltre le 120 milioni di views.

Riki sorprende i fan pubblicando, lo scorso ottobre, un nuovo album di inediti - “Mania” - certificato disco d’oro la prima settimana e successivamente disco di platino, che per tre settimane consecutive è rimasto in vetta alla classifica FIMI/GfK. "Mania" è stato anticipato dal brano “Se parlassero di noi” - anch’esso disco d’oro - che, a poche ore dalla pubblicazione, ha esordito al #1 posto di iTunes, diventando il quarto singolo di Riki, in soli 5 mesi, a collocarsi direttamente alla prima posizione. Il 2018 comincia con la partecipazione di Riki alla sfilata dell’ultima collezione di Dolce & Gabbana per la Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo. A gennaio esce il singolo “Sbagliato” nato da una collaborazione tra RIKI e lowlow, astro nascente della scena rap italiana. RIKI ha composto l’inciso che va a completare in modo perfetto le strofe di lowlow.

A marzo, arriva anche “Serás Mia per il mercato argentino, tradotto in spagnolo da José Luis “Pepe” Pagán, vincitore di 2 Grammy Award con il disco “Amar sin mentiras” di Marc Anthony. Nello stesso mese è partita anche una grande collaborazione con i Cnco, il gruppo sudamericano più forte del momento, con i quali è stato realizzato un singolo che uscirà in estate. Una primavera ricca di soddisfazioni per Riki, che si aggiudica il Kid’s Choice Award 2018, nella categoria Cantante Italiano Preferito e pubblica la nuova versione di Tremo (Dolce Vita), una ballad piano e voce che si è arricchita di una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta da Simon Hale, già arrangiatore per Oasis, Bjork, Jamiroquai, premio Oscar nel 2016 con la colonna sonora “The writing's on the wall”, tema portante del film Spectre della serie James Bond, cantata da Sam Smith. Da pochi giorni è uscito il video, con uno stile noir moderno ed elegante, dal sapore malinconico e un po’ decadente che vanta a pochi giorni dall’uscita più di 1 milione di views. Il 2018 è stato l’anno del primo vero tour di Riki con 19 tappe dal 16 febbraio fino al successo del Mediolanum Forum di Milano del 12 aprile, registrando ovunque sold out e toccando le principali città italiane.