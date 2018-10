Dal Michigan a suon di jazz, il sax di Ricky Margitza sul palco del Tatum Art

Dagli Usa, esattamente dal Michigan, con furore jazz. Il sassofonista americano Rocky Margitza si esibisce mercoledì 17 ottobre - con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 - per la rassegna “Jazz in fall”, al Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Sul palco anche Roberto Tarenzi al Pianoforte, Luca Bulgarelli al basso e Roberto Pistolesi alla batteria. In scaletta standard jazz contemporanei. La rassegna continuerà nei giorni a seguire. Il 23 ottobre c’è il Joel Frahm trio, l’1 novembre Martin wind trio featuring Gary Versace e Matt Wilson, il 5 novembre Steve Kuhn trio, il 15 novembre Carlo Atti quartet, il 25 novembre Bill Carrothers, il 4 dicembre Alessandro Lanzoni quintet, il 13 dicembre The new messangers. Partecipare allo spettacolo di Ricky Margitza costa 10 euro il set delle 19,30, 15 euro quello delle 21,30.