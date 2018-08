Piano cinese e violino coreano, doppio concerto di Palermo Classica allo Steri

La pianista cinese naturalizzata americana Rexa Han è stata tra le protagoniste della scorsa stagione di Palermo Classica e ritorna sulla scia delle numerose richieste, giunte dal pubblico dopo la sua esibizione dell’anno scorso.

Ormai proiettata sui palcoscenici internazionali, Rexa si è stabilita in America, ma ha ancora forti legami con la Cina. Questa volta la bella artista, ex enfant prodige, molto nota tra le star televisive del suo Paese, bisserà il suo impegno con la rassegna palermitana. Per il primo concerto – che la vedrà sola al pianoforte, nel cortile dello Steri, venerdì 3 agosto alle 21, ha scelto un energico tributo al pianoforte - tra cosmopolitismo, modernità e tradizione -. Ad una prima parte più classica e tradizionale, con Haydn e Schumann, imporrà un repertorio più contemporaneo interpretando uno dei maggiori capolavori del compositore cubano Lecuona, ma ci sarà spazio anche per la visionarietà di Ravel e la poesia romantica e a tratti popolare di Tchaikovsky, fino ad arrivare a Liszt. Domenica sera (5 agosto), sempre alle 21 allo Steri, la pianista cinese si unirà al giovane talento sud coreano, la violinista Ye-Eun Choi: quello delle due musiciste sarà un processo evolutivo raccontato in musica: dal classicismo di Mozart al contemporaneo Lutoslawski, passando per il romantico Brahms e l’innovativo Respighi. La violinista Ye-Eun Choi risalirà sul palco il 18 agosto alla GAM, al fianco dell’elegante pianista Sofia Vasheruk, per un concerto con l’orchestra sinfonica diretta dal giovane e talentuoso italiano Daniele Ruffino. Biglietti: 14,50 euro.