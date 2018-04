Tributo a Renato Zero con Le notti di Icaro, il concerto al Palab

Una sera per raccontare in musica i migliori anni della nostra vita, attraverso i brani del più istrionico e prolifico dei musicisti italiani.

E allora che sia serata Renato Zero, venerdì 27 aprile al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò), dove si esibiranno i Non Dire no. Alle 22 parte il concerto dei Le notti di Icaro. La band, capitanata da Joe Rosato, snocciolerà le principali hit del cantautore romano che ha fatto di qualità e trasgressione un marchio: “Cercami”, “I migliori anni”, “Più su” e tanti altri.