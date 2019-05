Apericena alle Nuove Colonne, a Bagheria il concerto live del Raymond Wright Trio

Vi aspettiamo per l'apericena a 15 euro, per la cena (siamo ristorante e pizzeria) e per il dopocena con questo fantastico trio composto da:

Raymond Wright Batteria e voce

Filippo Cannino Chitarra

Filippo Verna Piano & Bass Lines

Il repertorio musicale è composto dalle cover internazionali più gettonate al mondo, grandi successi di Artisti come: Stevie Wonder, Ray Charles, Lionel Richie, The Commodores, The Temptations, The Doobie Brothers, Cat Stevens, James Brown, Marvin Gaye, Michael Jackson, Prince, Al Jarreau, Frank Sinatra, Barry White, Billy Joel, Bill Whithers, Otis Redding, Terence Trent D'Arby, Lennie Kravitz, Carlos Santana, Aloe Blacc, Bob Marley, UB40, Police, U2, Simple Red, Robbie Williams, Kool and the gang, Shaggy, Tom Jones, Gloria Gaynor, Bobby McFerrin, Alpha Blondy, Duft Punk, Robin Thicke, Jason Mraz, John Legend, Magic, Rag'nBone Man, Adam Levine, Pharrell Williams, Seal, Gnarls Barkley, Ed Sheeran.