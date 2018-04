Random Recipe in concerto, il live del mercoledì da Bolazzi

Il 18 aprile il concerto dei Random Recipe al Bolazzi. I Random Recipe sono una live band canadese composta da Frannie Holder, Fab e Liu-Kong-Ha, ha fatto diversi tour in giro per il Québec, così come nel resto del Canada, in Francia, Belgio, Islanda, Stati Uniti e America Latina.

Oltre ad aver partecipato al Montreal International Jazz Festival e il Festival d’été de Québec, i Random Recipe hanno vinto diversi premi (2011 Miroir for the Best Canadian Artist prize, Rideau’s 2011 Étoiles Galaxie prize, etc.). Dopo l’uscita di Fold It! Mold It! nel 2011 la band ha avuto 2 nominations agli ADISQ (Album of the year - Anglophone, Quebec artist of the year – Other languages and Album artwork of the year).