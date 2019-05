Raffaele Genovese in concerto al Tatum Art, un live dove il pianoforte sarà protagonista

Una serata dove il pianoforte sarà il protagonista. Il musicista Raffaele Genovese suona con la sua band il 22 maggio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Durante l’esibizione la musica seguirà la strada maestra del jazz nordamericano e afroamericano inserendo l’improvvisazione in un contesto compositivo ben delineato, in una dimensione talvolta cameristica e contrappuntistica. Tante e varie le influenze: da Miles Davis a Brad Mehldau, da Steve Coleman a Tim Berne, passando per Kenny Wheeler e le indimenticate atmosfere novecentesche di Ravel e Debussy. In scaletta ci saranno nuove composizioni ideate e arrangiate, per ascoltare - e scoprire - una giovane realtà del jazz italiano.