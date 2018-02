Appassionati e fan degli U2 a rapporto: raduno e concerto omaggio I Candelai

Sabato 3 marzo I Candelai di Palermo, a partire dalle ore 21, ospiteranno il raduno degli U2, per una serata ricca di ospiti, anche internazionali, e artisti di indiscussa levatura.

I fan siciliani e tutti gli appassionati della buona musica, danno vita ad un incontro: il primo di una lunga serie di appuntamenti che vedrà radunati gli appassionati per celebrare la loro band del cuore: gli U2. Una serata all’insegna del rock, del gemellaggio tra questa terra e l’Irlanda, terra degli U2. Durante la serata verranno infatti effettuate le ultime riprese per la creazione del video da recapitare a Bono, agli U2, e per il quale nelle settimane scorse sono state raccolte testimonianze in gran parte della Sicilia.

Apriranno la serata una rock band siciliana, i C4 Rock Band, con Alessio Nigellialla voce, Antonino Butera alla chitarra, Carmelo De Marco al basso e Federico Spoto alla batteria, che avranno il compito di sprigionare l’adrenalina necessaria per arrivare al cuore dell’evento: il rock sarà il loro linguaggio.

Primo ospite della serata uno dei fotografi ufficiali degli U2, Patrick Brocklebank di Dublino. Autore del libro “Where the streets have two names” e autore di una raccolta di scatti inediti ed esclusivi degli esordi della band presenti ad oggi in una mostra permanente presso il Little Museum di Dublino. In uno slide show di alcuni di questi scatti, Patrick racconterà in una breve intervista gli aneddoti più caratterizzanti legati alla band.

A seguire, per rinnovare e mantenere vivo il fervore e la passione per la musica dei quattro irlandesi, il concerto dei “Walk On” - U2 Tribute Band di Palermo: Maurizio Sparacello (Voce); Paolo Turdo (Chitarra); Alessandro Citraro (Basso); Piero Sciortino (Batteria). Quattro musicisti siciliani professionisti che da cinque anni portano avanti egregiamente il progetto omaggio alla band, ripercorrendo i 40 anni di successi in concerto in tutta la Sicilia, delizieranno i timpani con una scaletta di tutto rispetto. Si unirà ai Walk On Daria Biancardi che, duettando in alcuni dei brani più famosi della band insieme a Claudia Sala, artista siciliana, darà sfogio delle sue indiscusse doti canore.

Il tutto condito da uno degli speaker radiofonici più conosciuti in Sicilia e cioè Mario Caminita, un cerimoniere d’eccezione, che grazie alla sua indiscussa e proverbiale abilità intrattenitiva, presenterà lo spettacolo nei sui vari passaggi. Il biglietto costa 10 euro ed è da acquistare in sede o in prevendita presso: Tuttomusica in via delle Alpi 95, Decanter Cibo&Vino in via Quintino Sella 66 e Mela Ripari di via Marconi 4/A.