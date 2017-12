Serata in stile "retrò" con i Radioflores, il concerto swing al Vintage Club

Venerdì 29 dicembre alle 22 il palco del Vintage Club di Palermo ospita il primo dei tre eventi dell’ultimo fine settimana del 2017.

Realizzato nella nuova gestione di Gaetano Santoro e Chiara Filizzola, il nuovo palco, che ha ospitato in poche settimane alcuni degli artisti e delle band più in voga dell’intrattenimento siciliano, vedrà questo venerdì i Radioflores. Una serata in stile retrò con musica swing del panorama internazionale, in scaletta anche brani tratti dal repertorio dell’intramontabile Mina, i ritmi sudamericani del samba, della salsa, della bachata, del cha cha cha, della rumba e della bossa nova per finire con la musica d’autore e con alcuni brani più moderni arrangiati in stile retrò.

Il tutto sarà eseguito dalla band formata da Nancy Ferraro alla voce, Giulio Barocchieri alla chitarra, Daniele Guttilla al basso e Salvatore Brocceri alla batteria. “Siamo contenti di aver accolto questa nuova sfida”, afferma Gaetano Santoro, gestore del Vintage Club. “La buona musica è quello in cui crediamo fortemente.