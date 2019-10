Batteria, sassofoni e contrabbasso parlante: il live dei Radicetersa al Borderline

Radicetersa: Domenico Sabella - batteria, Marcello Cinà (Marc Cin) - sassofoni, Lelio Giannetto - contrabbasso parlante. Il concerto al Borderline. Appuntamento per l'11 ottobre.

Radicetersa esprime un suono musicale. Immagina una condivisione estatica causa ed effetto del susseguirsi di sequenze e impulsi provocati quasi per caso. I tre strumenti compongono questa idea di gruppo che si effonde con gioiosa consapevolezza: ora virtuosamente, ora ironicamente, ora oniricamente. Oltre a fornire riferimenti narrativi che dalle radici del blues ci riportano ai nostri giorni, Radicetersa da un'idea di Domenico sabella esegue composizioni proponendo una soluzione originale per abbattere il conflitto tra generi: musicali, culturali e umani. Si può rinchiudere il suono dentro definizioni come afro-beat, blues, soul, free-jazz, e tante altre storie.