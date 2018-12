Musica italiana e divertimento, il concerto live dei Quattrodimarzo al Palab

Una serata di musica italiana, per divertirsi cantando tutti insieme. I Quatttrodimarzo suonano il 27 dicembre alle 21 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). In scaletta cover italiane di canzoni famose, che la band capitanata da Beppe Schillaci eseguirà anche su richiesta. Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e dell’area bambini sin dalle 20.