Quattrodimarzo in concerto, pizza e musica al Mille e una notte

Un gruppo di amici sinceri, che con ironia vogliono fare la loro musica, tra gioventù e ricordi. Grande concerto dei Quattrodimarzo il 6 luglio al Mille e una notte, il baglio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia. Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet. Chi lo vorrà potrà usufruire del servizio ristorante.

Alle 22,30 spazio alla musica. Il progetto spiegano i componenti della band - nasce dalla goliardia di un pugno di amici "diversamente giovani" con la passione per la musica. Il gruppo ha trascorsi musicali provenienti da diversi generi e vuole ripercorrere le grandi emozioni lasciate da un fortunato e prolifico filone di musica che ha fortemente segnato la nostra gioventù. L' intento principale è fare trascorrere al pubblico un paio d'ore divertenti». l quintetto è composto da Fabrizio Masi (voce e tastiere), Luigi Di Napoli (chitarra), Alfredo Tutone (percussioni), Goffredo Avara (batteria), Gianni La Rosa (basso).