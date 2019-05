"Quattro" in concerto, i virtuosismi acustici del gruppo al Ridotto dello Spasimo

Atmosfere vivaci con un sound armonico e frizzante per il concerto “Quattro” in programma per la stagione concertistica della Fondazione The Brass Group, sabato 18 maggio alle ore 21.30.

Quattro è un gruppo composto da musicisti che collaborano da tempo dando vita a sessions dinamiche. Tutti chitarristi con elevate capacità di virtuosismi mettondo in risalto la loro preparazione. Sul palco Claudio Terzo, Manfredi Tumminello, Ferdinando Moncada, Umberto Porcaro. Durante l’esibizione, verrà registrato un video live del gruppo come promo.Quattro è passione comune per la chitarra acustica condivisa da quattro voci uniche, ognuna nel proprio genere, veterani dei palchi da solisti o con le rispettive band. Quel che viene fuori dal progetto Quattro è un’accurata selezione di brani interpretati dai 4 musicisti e cantanti in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale.

Le sonorità dei Quattro si alternano e si accompagnano fino a diventare un’unica chitarra e una sola voce. Ogni loro esibizione trasuda energia, magia, atmosfera e calore, per divenire uno spettacolo vivace e frizzante, ricco di virtuosismi musicali. Calore è proprio la parola che maggiormente caratterizza il progetto, perché è questa la sensazione che prova chi ascolta un live di Quattro, ed è presente anche nella scelta dei brani. Una serata all'insegna della bella musica da ascoltare e da vivere quella proposta dalla Fondazione The Brass Group che vuole sempre incoraggiare gli artisti residenti ad esibirsi e a produrre musica con un imprinting professionale. Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita.