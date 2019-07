Quattro in un live, la band siciliana in un concerto sul palco del Camus

Mercoledì 24 luglio la band siciliana i Quattro si esibirà live al CaMus di Palermo - via Patania, 16 - dalle ore 21:30 (ingresso più consumazione 8 euro).

Quattro (Patridà Records) è un progetto trasversale, che alterna momenti di musica e di recitazione e che vede coinvolti i palermitani Manfredi Tumminello, Umberto Porcaro, Ferdinando Moncada e Claudio Terzo: i “quattro” portano sul palco un’accurata selezione di brani interpretati e cantati in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale, uniti a momenti di perfomance interpretative secondo un copione scritto da tutti i componenti, dando vita ad uno spettacolo vivace e frizzante, con la regia di Claudio Terzo, ricco di virtuosismi musicali che trasuda energia, magia, atmosfera e calore.

I Quattro nascono nel 2016, già nel settembre del 2017, grazie al lavoro di Guitar point Palermo, in collaborazione con Eko music group Italia, raggiungono un primo grande traguardo con l’esibizione sul palco del “Cremona Mondo Musica - Acoustic guitar Village”, a rappresentare il mondo delle chitarre acustiche distribuite appunto da Eko music group Italia con 2 live, uno sul palco centrale della manifestazione, l’altro all’interno dello stand Eko Music group.

La seconda, ancora più importante, la conferma della presenza di Quattro, nel Settembre del 2018, per la stessa manifestazione; questa volta pero’ a rappresentare il mondo delle chitarre acustiche a marchio “Martin & Co.” in presenza del presidente della storica azienda di Nazareth (Pennsylvania) Jacqueline Renner insieme ai due fidati Manager Carmen Cortez e Steve Harvey. Tutta la squadra “Martin” resta piacevolmente sorpresa dall’energia che sprigiona l’ensemble durante, questa volta, i 6 interventi live di cui 2 sul palco centrale e 4 all’interno dello stand “Martin & Co.” a tal punto da invitarli a suonare nella storica fabbrica negli States. Nel 2019 i Quattro si sono esibiti a Lampedusa in occasione di “Notte d’estate a Lampedusa” e altri appuntamenti importanti sono in programma.