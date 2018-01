Da Siviglia a Pechino passando per Palermo, il concerto del Putan Club alla Fabbrica 102

Il Putan Club non è identificabile con un solo genere musicale: rock, techno, jazz o avant. Si dà il diritto di essere tutto questo. Lo ha dimostrato, da Siviglia fino a Pechino, e lo farà anche a Palermo sabato 6 gennaio alla Fabbrica 102 a partire dalle 22.30.

Il Putan Club - Gianna Greco e François R. Cambuzat - usa i mezzi arcaici e immediati della musica del nostro secolo: voce e rumori elettrici, dall'avant-rock alla musica classica contemporanea, fino alla techno-house più brutale. Chitarre, basso, computer, industrial, techno/dubstep, elettricità e sauvagerie: groove e elettricità. La formazione vanta una media di più di 180 concerti ogni anno - 800 concerti dalla nascita - in Europa, Africa e Asia e anche in numerosi festival internazionali come Bazant Pohoda (Slovacchia), Tomorrow Fest (Shenzhen, Cina), Milhoes (Portogallo), Festival Croisements (Cina) e Amplifest (Portogallo).