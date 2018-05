Concorso nazionale per giovani musicisti, i premiati in concerto al Teatro Politeama

Concerto dei premiati: appuntamento alla “Sala Rossa” del Teatro Politeama Garibaldi il 31 maggio alle ore 17.30 in occasione del XXIV Concorso Nazionale per Giovani Musicisti "Città di Palermo".

L’Associazione “Collegium Ars Musica operante in Italia e all’Estero per la diffusione della musica tra i giovani ha organizzato il XXIV Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Palermo”. Numerosissimi sono stati i patecipanti in tutte le categorie, e alto livello di preparazione dalla sezione junior dei bambini sotto i dieci anni fino alle Sezioni dei concorrenti più grandi. La premiazione sarà giovedì 31 maggio alle ore 17:30 “Sala Rossa” del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si esibiranno i concorrenti dei primi premi con il punteggio più alto. Durante la manifestazione saranno consegnate, coppe, diplomi, le borse di studio, e i Concerti che i premiati eseguiranno nella prossima stagione concertistica 2018/19. L’Associazione ringrazia il Sovrintendente Pace della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Comune di Palermo , la Presidenza Regionale di Palermo, la Scuola Secondaria di I Grado “V.E. Orlando di Palermo, la Ditta Talamo Pianoforti e tutti quelli che hanno collaborato all’ottima riuscita della manifestazione.

