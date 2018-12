"Pop Experience", Giuseppe Milici e Kendra Black in concerto al Santa Cecilia

Domenica 6 Gennaio 2019 al Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18.30: #PopExperience grandi musicisti accolgono un nuovo virtuosismo che arriva direttamente da New York. Giuseppe Milici armonica si esibirà insieme a Kendra Black la giovane artista palermitana ormai newiorkese che torna nella sua città per presentare alcuni brani del suo ultimo album "The Fire" che uscirà il prossimo Febbraio negli Stati Uniti. Il Duo artistico verrà accompagnato da Antonio Zarcone al pianoforte, Pietro Zarcone al basso, e Sebastiano Alioto alla batteria, in un perfetto punto d'incontro tra il jazz e il pop, un viaggio nei classici tra lo stile di Stevie Wonder e le hit americane di artisti come Estelle e Jay-Z. Acquisto biglietto on line inclusa prevendita €15 su www.bluetickets.it.