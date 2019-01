Pomalo, il jazz di scuola americana sbarca a Palermo: il concerto alla Fabbrica 102

Di scena alla Fabbrica 102 sabato 5 gennaio, a partire dalle 23, la giovane band palermitana Pomalo, trio che si è formato a Palermo nel 2017 durante la frequentazione dei corsi del conservatorio.

Il progetto dei tre giovani artisti si ispira alle sonorità moderne del contemporary jazz e in generale alla scena jazz attuale, soprattutto a quella americana. L’interplay, lo scambio e il suono sono la base su cui si fonda il trio, con una grande attenzione per la forma. Il messaggio della loro musica è la ricerca di suono attraverso la comunicazione. Per quest’occasione, a Luca Polizzi alla chitarra, a Emilio Maggiore al contrabbasso e a Carlo Longo alla batteria si aggiungerà Alex Faraci sassofono. Ingresso fino a esaurimento posti.