Musica senza confini, il concerto di Pietro Adragna e Alessio Alessandra al Country

Il cantautore Alessio Alessandra ed il fisarmonicista Pietro Adragna si incontrano per dar vita al progetto "Musica senza confini". Sabato 6 ottobre al Country Club di Palermo il Maestro Adragna, due volte campione del mondo di fisarmonica, ed il cantautore Alessandra, insignito di prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale, porteranno in scena uno spettacolo sperimentale di musica per le parole e di parole per la musica.

L’incontro artistico nasce dall’idea di fondere il Teatro-Canzone con la musica prettamente strumentale ispirata al Variété per concepire una nuova formula, in cui il verbo e le note dialogano in perfetto equilibrio all’interno di uno spazio -appunto- senza confini. Le due eccellenze siciliane si esibiranno al Country Club di Palermo, dopo aver portato in scena l’anteprima dello spettacolo ad inizio estate nella splendida cornice del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, riscuotendo grandissimo successo.