PalermoChiamaItalia, sul palco di piazza Magione Anastasio, Vezzali e Sasà Salvaggio

In occasione del ventisettesimo anniversario della strage di Capaci, Valentina Vezzali torna a Palermo. La campionessa di schermadomani mattina, dopo le 11, salirà sul palco in piazza Magione, per #PalermoChiamaItalia. Tra i tanti ospiti della giornata presenti anche il vincitore dell'ultima edizione di X Factor, Anastasio, e Sasà Salvaggio.

"Quando avvenne la strage di Capaci - scrive Anastasio sul suo profilo Facebook - io non ero nemmeno nato, ma è un avvenimento che mi è stato spiegato a scuola e raccontato spesso, perchè ha segnato la storia recente della nostra nazione ed ha rappresentato una svolta nella lotta alla criminalità organizzata. La mafia è una montagna di merda. Ed è per questo che è importante partecipare il 23 maggio alla manifestazione che si svolgerà a Palermo, #PalermoChiamaItalia, perchè le idee non muoiono, finché camminano sulle gambe delle persone. Ci vediamo alla manifestazione, dalle 10 in piazza Magione e dalle 17 all'Albero Falcone".

Prima di fare tappa in città, la Vezzali, in veste di madrina dei Campionati italiani assoluti olimpici e paralimpici di Palermo2019, dialogare con gli studenti della scuola Ciro Scianna di Bagheria e dove andrà in scena “Una stoccata per la legalità", evento che vedrà i ragazzi esibirsi in pedana.

Oltre 70 mila studenti attesi a Palermo per partecipare alla manifestazione promossa dal 2002 dal ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falconech e si svolge sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Rientra in un percorso promosso dal Miur per incoraggiare nelle scuole attività didattiche mirate alla cultura del rispetto e della legalità e per una cittadinanza attiva e responsabile. L’evento in questi anni è andato arricchendosi di importanti contributi grazie agli accordi firmati con l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, il Consiglio superiore della magistratura (Csm), l’Associazione nazionale magistrati (Anm).