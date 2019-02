Pianisti in sala Scarlatti, il concerto sulle note di Beethoven, Schumann e Chopin

La Stagione di concerti “Pianisti in sala Scarlatti” costituisce ormai da anni una significativa vetrina per i giovani talenti del pianoforte, che con cadenza mensile hanno l’occasione di confrontarsi con i colleghi, i docenti e il pubblico, esibendosi nella splendida cornice della Sala grande del Conservatorio di Palermo, con il suo Steinway gran coda da concerto. Il concerto del 9 febbraio prevede in programma musiche per pianoforte di Scarlatti, Beethoven, Schumann, Chopin, Thalberg, Scriabin, Sollima. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.