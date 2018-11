Petrolio, alla Fabbrica 102 il "Sogno condiviso" di "L'esistenze": Enrico Cerrato in concerto

Petrolio è un progetto che nasce nel 2015 per mano di Enrico Cerrato, musicista già molto attivo in ambito metal, industrial e jazz/noise/punk. Nella Primavera del 2017 l’esordio di Petrolio con Di Cosa Si Nasce. Nella primavera del 2018 ha partecipato all'Elektro Anschlang Fest, grande festival di musica elettronica in Altenburg (D).

Nel gennaio 2018 pubblica per l'etichetta canadese Low Noise Prod. un nuovo ep contenente tre brani creati per la performance di Angela Teodorowsky, artista italiana di teatro contemporaneo. "L+Esistenze" è il nuovo disco di Petrolio in uscita il 30 novembre 2018. Ma non solo: è anche un sogno coltivato a lungo. Alla realizzazione dell'album hanno infatti partecipato sei artisti che hanno ‘divorato’ assieme a Petrolio suoni e rumori per dar vita a 12 brani caratterizzati ognuno dall 'attitudine artistica dei musicisti partecipanti. Il nuovo disco sarà presentato in anteprima alla Fabbrica 102 giovedì 22 novembre a partire dalle 21.45. Tanti i contributi: hanno preso parte a questa avventura: Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten, Automat, AADK, Soundscapes), Fabrizio Modonese Palumbo, Almagest!, Blind Cave Salamander, Coypu , Larsen , XXL , Aidan Baker (Nadja), Sigillum S , MaiMaiMai e N Ran.