"Le petite danse", un concerto di musica pop tra arte e svago alla Cuba

Prende il nome di “La Petite Danse” il concerto ideato dal maestro Ester Prestia, a cura di Giuseppe Carli, che si terrà domenica 9 settembre, ore 18:30 negli spazi della Cuba (via Francesco Scaduto, nel cuore di villa Sperlinga a Palermo).

Grazie all’Ensamble Syrinx formato da dieci promettenti flautisti, diretti dalla maestra Ester Prestia, che ne cura la preparazione d'insieme, i brani si concentreranno su composizioni dell'ultimo secolo, spaziando da colonne sonore ai più recenti brani pop. “L’idea è quella di arrangiare dei pezzi dal gusto esclusivamente Pop - commenta il critico d'arte Giuseppe Carli - scarnificandoli da quell'orpello tecnologico, che è cresciuto assieme a questo stile di musica, e riproponendolo per strumenti classici, come flauti traversi e contrabbassi caricando la musica di una potenza ed un impatto fuori dal comune, più tipica dei teatri e non delle radio, mettendo enfasi sull'isolata canzone, offrendo un concerto che funga come una sorta di playist opportunamente scelta mettendo in luce nella loro interezza tutti i brani proposti da Adele, Mariah Carey, Lady Gaga, Ed Sheeran e Indila”. L'esecuzione dell'Ensemble sarà valorizzata dalla collaborazione di musicisti professionisti: “la natura della Pop - dichiara il maestro Ester Prestia - è quella di essere accessibile al grande pubblico non per la sua breve durata, ma per l'immediatezza armonica dei pezzi, generalmente costituita sulla forma strofa\ritornello\strofa\ritornello e attraverso il suo ritmo vicino al battito cardiaco, ne risulta di facile comprensione da parte dei vari pubblici.”