Periscope quintet, la musica jazz va sul palco: il concerto al Tatum Art

Vent’anni di musica in nome di un solo genere: il jazz, Il Periscope quintet torna a esibirsi il 28 maggio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Formazione storica, i Periscope ricercano tra i più grandi compositori del jazz moderno, spaziando da Billy Strayhorn a Charles Mingus, da Wayne Shorter a Kenny Weelher e Bill Evans, nell'ardito tentativo di sublimare la bellezza delle loro composizioni.