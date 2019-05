Pennelope Nascimento e Vincenzo Palermo, note brasiliane al Teatro Agricantus

Pennelope Nascimento & Vincenzo Palermo al Teatro Agricantus. Sul palco del Teatro Agricantus con lei e Vincenzo Palermo, esponente massimo della musica brasiliana a Palermo e non solo, ci saranno Gianni La Rosa e Fausto Riccobono.

Penelope Nascimento West è nata in Brasile a Salvador di Bahia. Sempre alla ricerca di nuove sonorità e ritmi, inizia la collaborazione con Oliviero Cerrini, chitarrista Italiano, sviluppando generi diversi come il chorinho brasileiro e la bossa nova. Autrice dei testi di brani inediti in collaborazione con Max Lagana e Luca Canali per le musiche. Il lavoro insieme a questi grandi musicisti la portano a conoscere Vincenzo Palermo con il quale si esibisce e in Sicilia al Festival di Castel Buono 2018.