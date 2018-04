Ancora Pasqua a Bagheria, il concerto del coro Laudate Dominum nella chiesa Anime Sante

Grande attesa per il 14esimo Concerto di Pasqua del Coro Laudate Dominum, Pueri Cantores e Corale Polifonica, diretto da Salvatore Di Blasi, che si svolgerà domenica 8 aprile alle ore 19 nella splendida cornice settecentesca della Chiesa Maria Santissima Immacolata detta Anime Sante a Bagheria.

Un imperdibile Concerto per cantare la Pasqua del Signore Risorto, nella domenica successiva alla settimana Santa, come da tradizione negli ultimi quattordici anni. Ancora un appuntamento di prestigio del Cartellone della Seconda Stagione Concertistica Città di Bagheria, promossa dall’ Associazione Culturale Bequadro e dall’Amministrazione Comunale. In programma una ricercata scaletta di brani per promuovere la cultura della bellezza musicale, con canti della produzione sacra di ogni tempo, arie d’opera e nuove composizioni. Significativa l’impronta di stampo gregoriano del “Missa de Angelis” di G. Liberto, in contrapposizione alla maestosità in chiave moderna del “Resurrexi” del compositore M. Betta.

Protagonisti la Corale Polifonica, caratterizzata dalla pienezza delle tonalità delle quattro sezioni, e la freschezza delle Voci Bianche, accompagnati da fiati e archi dell’Orchestra da Camera dell’Associazione Bequadro, al pianoforte Cristina Ciulla, il tutto magistralmente diretto da Salvatore Di Blasi. Ospite il soprano Teresa Stagno, che eseguirà l’”Agnus Dei”, tratto dall’Arlesienne di G. Bizet. L’appuntamento, molto atteso dal pubblico, rappresenta occasione di promozione del territorio attraverso la cultura musicale.