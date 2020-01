Paola Russo, dal new wave al synth pop: il concerto live alla Fabbrica 102

Quella di Paola Russo è una voce d’altri tempi: limpida e potente, sonorità anni 80' per ritmi pop spregiudicati che scandagliano i lati bui delle nostre città e delle nostre anime e momenti intimi che frantumano la melanconia. Paola Russo, che si esibirà alla Fabbrica 102 mercoledì 29 gennaio a partire dalle 21.45, ha pubblicato il suo primo album "Non è colpa mia” il 5 aprile e adesso si accinge a iniziare il suo tour per l'italia.

Con un approccio tra la prima Nada, Donatella Rettore e la conterranea Giuni Russo, dipana le sue parole su un synth-pop venato da scuri barlumi new-wave. Il palco è il suo spazio di libertà e autenticità, lì dove la sua voce si unisce alla performance e ad un’estetica minimalista esaltata da un look androgino, per regalare uno splendido e coinvolgente live.