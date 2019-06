Alexandre Vella, da The Voice of Italy alle terrazze della Rinascente in concerto

Nove appuntamenti musicali con le migliori band palermitane, con l'affascinante panorama su piazza San Domenico, nel cuore del centro storico: Obicà, il primo "mozzarella bar" al mondo, torna con la terza edizione di "PalermoJam".

Il sesto appuntamento, venerdì 7 giugno, è con Alexandre Vella, ex concorrente di "The Voice of Italy": il "re" del soul-pop in città si esibisce per l'occasione con Manfredi Tumminello, tra i migliori chitarristi under 40 della scena musicale siciliana.