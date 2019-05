Giulia Militello in duo da Obicà, il concerto tra aperitivo e musica

Nove appuntamenti musicali con le migliori band palermitane, con l'affascinante panorama su piazza San Domenico, nel cuore del centro storico: Obicà, il primo "mozzarella bar" al mondo, torna con la terza edizione di "PalermoJam".

Ogni venerdì - dal 3 maggio al 28 giugno - gli ospiti potranno godere della migliore musica di casa nostra tra un drink e una degustazione di piatti realizzati con il meglio delle eccellenze italiane, nello spirito moderno e conviviale che contraddistingue l’insegna Obicà in tutto il mondo. Per l'occasione l’aperitivo, disponibile fino alle 21.30, ha un costo di 12 euro a persona e comprende un tagliere e un drink. Tra le proposte per la cena, invece, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra piatti che rendono la serata un’esperienza di viaggio tra i sapori delle eccellenze italiane, a partire dalla Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Lo "speciale" di maggio è la Melanzana Rossa di Rotonda DOP, protagonista di tre imperdibili proposte come i Crostini, la Caprese e la Pizza. Mentre un’ottima scelta è sempre la pizza di Obicà, apprezzata in tutto il mondo, dall’America al Giappone, e unica nel suo genere: fragrante, saporita e allo stesso tempo leggera e digeribile. Il terzo appuntamento, venerdì 17 maggio, è con la ex concorrente di "X Factor" Giulia Militello, accompagnata dalla chitarra acustica di Emilio Garofalo: la sua voce, caratterizzata da un timbro caldo e pulito, abbraccia uno stile eclettico plasmato dalle numerose e variegate influenze che spaziano principalmente tra soul, jazz e pop.